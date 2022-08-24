Бабкин, Огневич, Барских и TAYANNA: новые патриотические хиты, вышедшие в День Независимости

Украинская музыка полнится новыми синглами на украинском языке, и это не может не радовать. В 31-й День Независимости Украины певцы Сергей Бабкин, Злата Огневич, Макс Барских и TAYANNA порадовали поклонников новыми композициями.

Сергей Бабкин

Хотя Сергей Бабкин сейчас находится за границей, но 24 августа он представил свой миниальбом "Далее мы сами". Пластинка стала 13-й в творчестве артиста и состоит из семи композиций и четырех стихов. Все слова к песням Бабкин написал после полномасштабного вторжения россии в Украину. Также артист пообещал, что средства от стриминга миниальбома он передаст волонтерским организациям, которые занимаются в первую очередь жителями и ТРО его родного Харькова.

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"Когда в апреле мы выдали сингл "Далее мы сами", я очень надеялся, что это станет единственной композицией, написанной мной во время войны. Но война продолжается и по сей день... Все эти месяцы мои мысли складывались в рифмы, появлялись мелодии и рождались новые песни", – рассказал Сергей Бабкин, записывавший альбом в Мюнхене, где когда записывалась Мадонна.

Злата Огневич

Артистка, которая с начала войны находится в Украине и ездит в воинские части, чтобы поддерживать дух бойцов, выпустила новый клип на песню "Лелека". Там "Холостячка" примерила роль мамы маленькой дочери и жены украинского военного, где главную роль исполнил ведущий и военный Даниэль Салем.

"Это история одной украинской семьи. Я уверена, она коснется струн души каждого. Она близка и понятна, не разделяет людей на пол, возраст, статус. Наш "Лелека" – о каждом из нас. Она об Украине", – говорит Злата Огневич.

Злата Огневич – Лелека: смотреть видео онлайн

Макс Барских

Украинский исполнитель продолжает говорить о своей любви к Украине и говорит, что до сих пор узнает себя. К 31-й годовщине независимости Украины он посвятил свой новый трек под названием "Украина", ставший пятым патриотическим хитом за последние полгода. В своей песне он сравнивает Украину с большой семьей, где всегда есть поддержка и любовь.

"Все эти полгода войны я отношусь к музыке, как к чему-то, что происходит не со мной, к чему-то из прошлой жизни. Пока я не нашел нового себя. Не до конца понимаю, что будет завтра, пожалуй, как и все мы. Но знаю наверное, что многим музыка помогает, исцеляет раны. Через песню мы передаем наши мечты и проектируем самые светлые желания. Украина – это песня-мечта. Я верю в такую победу, когда вся страна становится единственной несгибаемой семьей. Украина – это семья, в которой любят и понимают", – убежден Барских.

Макс Барских – Украина: смотреть видео онлайн

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TAYANNA

Певица TAYANNA 24 августа выпустила новый трек "Дороги", где воспевает о душевном состоянии каждого украинца. Она говорит, что война происходит не только на фронте, ведь у каждого из нас есть глубокие страхи, стресс, давление окружающих. Звезда говорит, что написала "Дороги", когда впервые попала в Польшу во время войны. Тогда она осознала, как миллионы людей за границей живут без собственной земли и не знают, вернутся ли домой.

"Я разместилась в крохотном номере гостиницы, ощущение дома исчезло совсем, пришло понимание, что дорога к нему закрыта. Мне было трудно представить, что так сейчас живут миллионы людей – и никто из них не знает, когда снова окажется дома и увидит родных. Я плакала и писала эту песню, вспоминая свою прошлую жизнь: сколько дорог я обошла и сколько глаз увидела", – вспомнила артистка.

TAYANNA – Дороги: смотреть видео онлайн