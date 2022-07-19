"Настоящие герои": Юрий Горбунов поразил видео, как на Николаевщине спасают урожай

Украинский телеведущий Юрий Горбунов показал видео с Николаевской области. Там, несмотря на ракетные обстрелы и пожары, спасают урожай.

Украинский телеведущий Юрий Горбунов опубликовал видео из Николаевской области. Он показал, как украинцы собирали урожай, несмотря на пожар.

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Юрий Горбунов показал урожай в Николаевской области

На видео сняли работников ГСЧС. Один из них спасал пожар, другой отделял пшеницу от мест пожара.

У нас здесь свой фронт, не менее важный – борьба за урожай. А вон комбайн продолжает собирать,

– поделились спасатели.

"Вот так на Николаевщине спасают урожай! Прифронтовая зона! Настоящие герои", – поделился впечатлениями Юрий Горбунов.

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