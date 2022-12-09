"Мы вернемся": Андрей Бедняков показал щемящее фото новогоднего Мариуполя

Если бы не война, сейчас вся страна готовилась бы к новогодним праздникам. Улицы городов украшали бы праздничные огоньки, а в центре стояли бы пышные елки. Ведущий Андрей Бедняков показал, как в довоенное время перед зимними праздниками выглядел Мариуполь.

В инстаграмме ведущий поделился новым фото своего родного Мариуполя. Андрей скучает по городу и верит, что совсем скоро он вернется домой.

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Новогодний Мариуполь в довоенное время

На фотографии, которой поделился Бедняков, изображен Мариупольский драматический театр в центре города в мирное время. Вокруг театра украшены новогодними огоньками елки и улица.

Мы вернемся. Ты из Мариуполя? По чему ты больше всего скучаешь в городе? Я за въездом в родной двор и прогулкой пешком от драмтеатра до 1000,

– написал Андрей под фото.

Оккупанты превратили город в руины. Сейчас вместо праздничной новогодней атмосферы там царит печаль, боль, тьма.

В комментариях подписчики Беднякова, также родом из Мариуполя, делятся своими воспоминаниями.