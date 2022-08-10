"Спочатку на Крим": в песне "Антител" с Эдом Шираном нашли пророческие слова о "хлопке"

После взрывов во временно оккупированном Крыму поклонники "Антител" нашли строчки о "хлопке" в одном из недавних клипов. Тараса Тополю уже шутливо называют пророком.

На днях в оккупированном Крыму раздавались мощные взрывы, в результате которых были разрушены российские логистические центры и склады с боеприпасами. Группа "Антитела" отреагировала на новости о "хлопке".

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"Антитела" предрекли взрывы в Крыму

Почитатели нашли пророческие слова песни "Антител" и Эда Ширана 2step. Музыканты опубликовали отрывок из клипа с этими строками в своем инстаграме.

Все йде до того, що спочатку на Крим

Ми свій двіж замутим

Ніхто не вийде із води сухим!

Актуально,

– прокомментировали артисты.

, взрывы во временно оккупированном Крыму комментировали и другие звезды – Владимир Остапчук, Женя Галич, Григорий Решетник.

Также коллектив добавил, что клип на песню 2step посмотрели в ютубе уже более 12 миллионов раз и поблагодарили за поддержку.

Под отрывком видеоработы фанаты группы шутливо называют Тараса Тополю новым пророком и благодарят его за песню.

"Вы имеете то ли дар, то ли интуицию! Спасибо за ваше творчество!!! Берегите себя";

"Все будет Украина";

"Вы все знали. Движ замутили, молодцы";

"Красавчики";

"Пророческое";

"Когда я была в оккупации в Новой Каховке, то громко включала эту песню! Да, было уже тепло, окна открыты, вокруг куча орков… и ваша песня!! Спасибо";

"Это топ моего плейлиста";

"Тарас, вы как в воду смотрели";

"Как масло по душе".