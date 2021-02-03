Дочь знаменитой миллионерши Кайли Дженнер, Сторми, 1 февраля праздновала свое 3-летие. На шумном празднике собралась вся большая семья Кардашян-Дженнер. Тетя девочки Ким Кардашян опубликовала поздравительное фото, на котором малыши, родившиеся в последние годы в семье, уже готовятся составить замену звездам.

Источник: инстаграм Ким Кардашян

К слову Кайли Дженнер трогательно поздравила дочь с днем рождения: милые кадры

Дети семьи Кардашян-Дженнер

Знаковое фото опубликовала тетя Сторми Ким Кардашян и подняла настоящий ажиотаж в сети.

С днем рождения, Сторми! Ты самая умная, самая милая и веселая девочка из всех, кого я знаю! Не могу поверить, что тебе три года! Наши малыши такие большие! С днем рождения, девочка-ангелочек!

– написала в заметке Ким Кардашян.

На снимке можно увидеть четверых детей из знаменитой семейки (слева направо):

4-летнюю дочь Роберта Кардашяна Дрим от модели Блэк Чайны;

от модели Блэк Чайны; 3-летнюю дочь Кайли Дженнер Сторми от рэпера Трэвиса Скотта;

от рэпера Трэвиса Скотта; 3-летнюю дочь Ким Кардашян Чикаго от рэпера Канье Уэста;

от рэпера Канье Уэста; 2-летнюю дочь Хлои Кардашян Тру от баскетболиста Тристана Томпсона.



Дочери семьи Кардашян-Дженнер / Фото из инстаграма Ким Кардашян

На снимке девочки удобно вмостились на бардюр роскошного поместья в разноцветных купальниках. Фанаты в комментариях к сообщению отметили, что они – "настоящий отряд маленьких Кардашян" и назвали фото невероятно милым, несмотря на нелюбовь некоторых фанатов к взрослым членам семьи. Маленькую Чикаго назвали мини-копией Ким Кардашян, поскольку она уже сейчас начинает позировать как ее знаменитая мамочка. Относительно Тру, то комментаторы убеждены, что она будет высокой девочкой, когда подрастет, из-за ее отца-спортсмена. А вот Дрим вызвала не меньший восторг у фанатов, поскольку она позировала перед камерой как совсем взрослая – расслабленно и непринужденно. Сама же именинница Сторми вела себя на фото наименее раскованно, хотя на снимках у мамы Кайли Дженнер – она всегда настоящая звезда.



Стильные девочки в семье Кардашян-Дженнер / Фото из инстаграма Ким Кардашян



Новое поколение Кардашьянов / Фото из инстаграма Ким Кардашян