Американская светская львица Кайли Дженнер трогательно поздравила дочь с днем рождения. Маленькой Сторми исполнилось 3 годика. По этому случаю звездная мамочка поделилась милыми кадрами, где позирует вместе с ней.

Источник: инстаграм Кайли Дженнер

Кайли Дженнер не только телезвезда и бизнесвумен, но и мама. 3 года назад любимица миллионов родила дочь от рэпера Трэвиса Скотта. В день рождения наследницы Кайли вспомнила самые яркие моменты, которые проводила вместе с ней.

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Знаменитая мама поделилась яркими кадрами на личной странице в инстаграм, за которой следят 213 миллионов пользователей сети. Кайли адресовала Сторми чрезвычайно приятные слова.

Кайли Дженнер поздравила дочь с днем рождения

1 февраля 2021 года Сторми исполнилось 3 годика. Кайли Дженнер подчеркнула, что это лучший период в ее жизни и она благодарна Богу за такой подарок.

"Слава Богу, что прислал мне эту маленькую душу. Плачу сегодня, потому что я не могу остановить время. Сейчас происходят мелочи, по которым я буду скучать. За милым голосом и нашими долгими разговорами о горшке. Наблюдать, как ты проживаешь все впервые, было лучшей частью жизни за последние несколько лет. Однако, с другой стороны, я радуюсь, ведь могу сказать, как ты вырастаешь особой девочкой, которой, я знаю, ты будешь и впредь. С днем рождения, моя маленькая!", – написала в публикации телезвезда.

Также знаменитость опубликовала серию фото и видео, где показала самые яркие моменты со дня рождения Сторми и до сегодня. Кайли вспомнила и тот особый период в жизни, когда была беременной.

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