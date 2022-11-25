Находим силы верить в новогоднее чудо, – NK подбодрила украинцев новым зимним хитом

Певица Настя Каменских выпустила новый сингл "Мама-зима", уже появившийся на всех цифровых носителях. Артистка говорит, что это песня обо всех украинцах, которые готовятся пережить сложнейшую зиму. Однако она уверена, что украинцы перенесут все испытания.

Новая композиция появилась на интернет-ресурсах 25 ноября. Лирик-видео уже покорило первых слушателей, признающихся, слушающих "Маму-зиму" на повторе. Песня стала особенно актуальна после того, как в некоторых регионах выпал первый снег, а Украину "накрыли" ракетными обстрелами россияне.

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Эта зима, пожалуй, одна из самых сложных для каждого украинца. Но я уверена, что, несмотря на все препятствия, мы обязательно выстоим. Ибо та безграничная любовь и жажда жизни, которые присущи украинскому народу, наделяет каждого из нас незаурядной силой,

– говорит NK.

По ее словам, новым треком она хочет напомнить всем слушателям, что у каждого из нас внутри есть свет, способный растворить любую тьму, а любовь и вера в свои силы способны согреть даже в самый сильный холод.

"Мы, несгибаемый народ, сильны настолько, что, несмотря на все ужасы вокруг, находим в себе силы не просто жить дальше, но и верить в лучшее и ждать новогоднего чуда! Не растеряйте эти умения и согревайте друг друга своими горячими сердцами этой холодной зимы! Все будет Украина!" – добавила Каменских.

NK – Мама-зима: слушать песню онлайн

Реакция сети

В комментариях поклонники певицы уже делятся впечатлениями от композиции: