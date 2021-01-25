Британская модель Деми Роуз сменила уютную квартиру в Лондоне на роскошную виллу на острове Ибица. Уже несколько месяцев она отдыхает на элитном курорте и демонстрирует аппетитные формы почти 16-миллионной аудитории.

Источник: инстаграм Деми Роуз

Новый образ Деми Роуз покорил поклонников. Модель предстала перед камерой в нюдовом боди и кожных ботфортах до ягодиц.

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Съемку она устроила на территории виллы. Боди с закрытым декольте и вырезами от плеч до груди подчеркнуло большой бюст звезды социальных сетей. Наряд сделал акцент и на пышных бедрах и тонкой талии.

Деми Роуз дополнила боди кожаными ботфортами кремового цвета. Модель позировала так, чтобы продемонстрировать в кадре все прелести своего тела. Благодаря удачному ракурсу она засветила не только грудь, но и упругие ягодицы. Соблазнительные изгибы сексуального тела знаменитости покорили более 400 тысяч пользователей, которые засыпали ее лайками.



Деми Роуз в боди и ботфортах / Фото Instagram / @demirose



Деми Роуз в боди и ботфортах / Фото Instagram / @demirose