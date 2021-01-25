Британська модель Демі Роуз змінила затишну квартиру в Лондоні на розкішну віллу на острові Ібіца. Вже кілька місяців вона відпочиває на елітному курорті та демонструє апетитні форми майже 16-мільйонній аудиторії.

Джерело: інстаграм Демі Роуз

Новий образ Демі Роуз захопив прихильників. Модель постала перед камерою в нюдовому боді та шкірних ботфортах до сідниць.

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Зйомку вона влаштувала на території вілли. Боді з закритим декольте і вирізами від плечей до грудей підкреслило великий бюст зірки соціальних мереж. Вбрання акцентувало й на пишних стегнах та тонкій талії.

Демі Роуз довершила боді шкіряними ботфортами кремового кольору. Модель позувала так, аби продемонструвати в кадрі всі принади свого тіла. Завдяки вдалому ракурсу вона засвітила не лише груди, а й пружні сідниці. Звабливі вигини сексуального тіла знаменитості підкорили понад 400 тисяч користувачів, які засипали її лайками.



Демі Роуз у боді та ботфортах / Фото Instagram / @demirose



Демі Роуз у боді та ботфортах / Фото Instagram / @demirose