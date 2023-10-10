Видела вещие сны, – Сумская рассекретила, что Нина Матвиенко имела особые способности
Источник:Obozrevatel
Народная артистка Украины Нина Матвиенко внезапно ушла из жизни 8 октября. Ее подруга, актриса Ольга Сумская рассказала, что у певицы были особые способности.
Оказывается, Нина Митрофановна видела вещие сны. Сумская вспомнила, что в последний раз видела звездную подругу летом.
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Нина Матвиенко имела способности
Сумская дружила с певицей много лет. Она узнала, что Матвиенко часто видела вещие сны.
Она видела вещие сны – рассказывала мне о них очень часто. Страшно, что я больше не получу уведомления от Ниночки. Мы не пообщаемся больше вживую,
– рассказала Ольга.
Актриса уверена, что на сцене никто не заменит Нину Митрофановну. Подруга припомнила, как они праздновали Рождество в Карпатах. По ее словам, Нина Митрофановна тогда была сияющей и жизнерадостной, поэтому даже мысли не возникло, что она может уйти из жизни.
После этого они еще встречались на концертах для военных весной и летом. А через несколько месяцев Матвиенко умерла.
Сумская с Ниной Матвиенко / Фото из инстаграммы Сумской
Ольга Сумская увлекалась пением подруги.
Ее голос – как солнце, как облака, как реки, как зеленые холмы… Выходит на сцену – и ничего больше не нужно. Ни фонограмм, ни оркестров. Только голос – и мороз по коже. Проникает в каждую клетку,
– говорит актриса.
Когда будет прощание с Ниной Матвиенко
- 8 октября умерла народная артистка Украины в возрасте 75 лет. Она не дожила два дня до 76-летия. Прощание с Ниной Митрофановной начнется вечером 10 октября. Будет всенощное чтение псалтыря за покой усопшей.
- Уже в 7 утра 11 октября в монастыре пройдет заупокойная литургия, а в 9:00 – панихида. Прощание с легендарной артисткой продлится с 11:00 до 13:00 в Национальной Филармонии.
- Матвиенко похоронят на Зверинецком кладбище в Киеве (улица Верхняя, 21). Это запланировано на 14.30.