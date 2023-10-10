Должен был быть красивый сюрприз: Тоня Матвиенко посвятила трогательную песню покойной маме

Сегодня Герою Украины Нине Матвиенко должно было исполниться 76 лет. Тоня Матвиенко к этому дню готовила для мамы песню-подарок, но теперь это посвящение.

10 октября свой 76 день рождения должна была отпраздновать народная артистка Украины Нина Матвиенко. К сожалению, ее сердце остановилось за два дня до праздника

Интересно Лучшие песни Нины Матвиенко, покорившие сердца украинцев: подборка чувственных видео

Тоня Матвиенко посвятила маме песню

Тоня Матвиенко готовила ко дню рождения мамы песню "Сік землі" как творческий подарок. Но теперь она стала посвящением. Эту работу певица создала в благодарность украинским корням, это как символ уважения родителями. Отметим, что "Сік землі" – песня из репертуара Нины Матвиенко.

Тоня рассказала, что идея сделать творческий подарок маме на день рождения возникла еще тогда, когда она вынужденно жила в Великобритании. Артистка скучала по матери, семье, родителям и Украине. Тогда ей и вспомнилась песня "Сік землі", которую она слушала еще в детстве.

В эту песню я вложила много души, тепла, любви. Это должен был быть красивый сюрприз. К сожалению, обстоятельства бывают сильнее наших планов. Выпуская песню-посвящение "Сік землі" для мамы сегодня, я хочу призвать вас отложить все дела и позвонить родителям и сказать им "спасибо!",

– призвала Матвиенко.

Тоня Матвиенко пообещала продолжить мамину традицию популяризировать украинские песни в мире.

К песне "Сік землі" певица представила лирик-видео, где собрала материалы из семейного фотоальбома и музея Ивана Гончара, которым руководит отец Тони Матвиенко.

Тоня Матвиенко – "Сік землі": смотрите видео онлайн

Умерла Нина Матвиенко