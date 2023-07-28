Я могла изменить ее жизнь, – Нина Матвиенко призналась, как восприняла раннюю беременность дочери Тони

Украинская певица Тоня Матвиенко родила ребенка, когда ей было всего 17 лет. Теперь Нина Матвиенко откровенно призналась, как с мужем восприняла новость о ранней беременности дочери. Артистка признается, что своим решением могла изменить жизнь Тони.

Ранее Тоня Матвиенко показала свою 24-летнюю дочь Ульяну. Девочку певица родила в подростковом возрасте.

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На днях народная артистка Нина Матвиенко высказалась в интервью о ранней беременности дочери Антонины. Это она рассказала, отвечая на вопрос, за что испытывает вину перед своей дочерью.

Звезда призналась, что она не говорила об этом Тони, но могла изменить ее жизнь.

Я могла ее жизнь поменять, но мы богобоязненные. И мужчина сказал, что это ее выбор. Она очень рано вышла замуж… Я могла бы изменить ее жизнь. Возможно, не так доверять нужно было. Я могла как-то предостеречь, но я не могла представить, что это так скоро произойдет: и замужество, и беременность, и ребенок. Я понимала: один шаг неправильный – и может что-то измениться,

– объяснила Нина Матвиенко.

По ее словам, на ее решение повлияло и то, что Тоня была счастлива.

"Она "летала". Поэтому эти крылья мы не могли обрезать. Понимали, что это детский восторг", – высказалась Матвиенко.

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Добавим, что Тоня Матвиенко родила дочь Ульяну в 1998 году. В тот момент ей было 17 лет. Сейчас с отцом дочери Тоня не общается. У певицы также есть семилетняя дочь от брака с Арсеном Мирзояном.