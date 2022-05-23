С ним и смерть не страшна, – Могилевская рассказала о любимом, который поддерживает ее во время войны

Украинская певица Наталья Могилевская впервые рассказала о своем любимом, поддерживающем ее весь период войны. Она поделилась, что расскажет их историю любви уже после победы.

Украинская певица Наталья Могилевская избегает конкретных ответов, касающихся ее личной жизни. Однако на днях она рассказала о любимом, поддерживающем ее во время войны.

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Наталья Могилевская о любимом

"Мы провели с ним все это время. Он ездит со мной по городам, защищает меня, ведь мы бываем даже там, где "исчезли" воинские части – они находятся под землей, а для врага их просто не существует. Под прицелом есть госпитали, где мы бываем. Вчера были в Запорожье, три концерта для военных медиков, переселенцев из Мариуполя", – поделилась исполнительница.

Он ездит со мной и защищает от всего. Мне с ним, как в песне – и смерть не страшна. Но я считаю, что во время войны все истории любви – не ко времени. И нашу историю мы расскажем наверняка после войны. Однако я очень благодарна ему за то, что он был со мной,

– добавила певица.

Готова ли звезда усыновить ребенка

, что до войны Наталье Могилевской приписывали роман с бизнесменом Олегом Рыжовым. Однако, как заявляла звезда, они с ним только друзья.

Наталья Могилевская также рассказала, что помогает деткам, живущим в детдоме в Умани. Она задумывается об усыновлении, но еще не готова об этом говорить.

"Мы уже "усыновили" 43 ребенка, они сейчас находятся в детдоме в Умани. Я там уже была несколько раз. Их эвакуировали дважды, эти дети испытали слишком много страданий. Когда я приезжаю к ним, они встречают меня с криками: "Мама!". Поэтому у меня 43 ребенка, которым мы даем все, что есть в наших силах – еду, одежду, лекарства, поддержку... Я с ними, безусловно, очень хотелось бы, но не знаю... Пока не об этом буду говорить", – сказала артистка.