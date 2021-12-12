Никто не может нравиться всем, – как Елена Усенко с Детского Евровидения реагирует на критику

Представительница Украины на Детском Евровидении – Елена Усенко по-доброму относится к хейтерам. Она подчеркивает, что не может нравиться абсолютно всем.

Елене часто пишут, что песня "Важіль" слишком взрослая для Детского Евровидения. Однако юная артистка отмечает, что современные подростки очень сознательные и умные. Поэтому у девушки нет страха, что "Важіль" будет слишком взрослым.

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Никто не может нравиться абсолютно всем, никто. И я это понимаю, поэтому читаю, что обо мне пишут. Иногда я по-доброму отвечаю своим хейтерам, потому что мне интересно, как они будут реагировать, интересно входить с ними в контакт. Почему нет?

– подчеркнула Елена.

В сети Усенко забросали еще и обвинениями в проплаченной победе на Нацотборе. Однако Елена подчеркивает, что она и ее преподавательница по вокалу категорически против того, чтобы с кем-то договариваться, кому-то за что-то платить: "Мы все делаем честно, своими силами. Самое главное для меня, что вся моя команда – мои друзья, моя мама, мои педагоги – знают правду".

, полное интервью с Еленой Усенко читайте по ссылке в рамках проекта "Интервью24".

"Беда в том, что некоторым людям трудно воспринять факт, что кто-то победил, а они – нет. Тогда говорят, что все проплачено. Однако, если посмотреть на ситуацию адекватно, то видно, сколько я работаю, как я расту", – акцентировала Усенко.

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