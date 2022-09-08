58-летний Николас Кейдж в третий раз стал отцом: известный пол и имя ребенка

58-летний оскароносный актер Николас Кейдж в третий раз стал отцом! Его пятая жена Рико Шибата родила дочь.

27-летняя жена актера и его новорожденная дочь чувствуют себя хорошо. Это первый общий ребенок Николаса и Рико.

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Николас Кейдж в третий раз стал отцом

Девочка родилась 7 сентября в одной из больниц Лос-Анджелеса. Родители назвали дочь Августа Франческа Коппола. Известно, что Николас является племянником известного режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Как сообщают западные СМИ, мама и дочь чувствуют себя хорошо.

Николас и Рико рады объявить о рождении дочери. Мать и девочка чувствуют себя хорошо,

– написало издание People.

Для Кейджа этот ребенок является третьим. У актера двое сыновей – 31-летний Вестон и 16-летний Кал-Эл. Теперь голливудский актер официально является многодетным отцом.

Отношения Николаса Кейджа и Рико Шибати