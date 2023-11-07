Николас Карма раскрыл стоимость образа эффектного MELOVIN: "Я люблю секонд"

Певец MELOVIN на днях посетил Львов. Его встретил блоггер Николас Карма и расспросил певца о стоимости образа.

Блогер Николас Карма показал новое видео на своей странице. Во Львове он встретил певца MELOVIN и традиционно спросил, сколько стоит образ знаменитости.

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MELOVIN рассказал, сколько стоит его образ

Эпатажный и стильный исполнитель был одет в черный топ, черные джинсы палаццо и клетчатое пальто. Его образ дополняли ботинки на массивной подошве и аксессуарах.

Я в том, в чем родила мать. Этому пальто 5 лет – 2 тысячи гривен. Я люблю масс-маркет, я люблю секонд. Это (топ, – 24 Канал) украинский бренд с нормальной умеренной ценой, не более 2 тысяч. Джинсы – 2500 гривен. Обувь – 1500 гривен,

– рассказал MELOVIN.

Артист также рассказал, что купил свою обувь, когда был под хмельком, а потому ошибся с размером. Но сейчас оно стало ему удобно. MELOVIN поделился, что уже 200 дней не употребляет алкоголь – он советует трезвую жизнь и другим. Николас в свою очередь похвастался, что не пьет более 10 лет.

Николас Карма и MELOVIN: видео

Ранее Николас Карма встретил Тину Кароль

Тина Кароль во Львове также выгуляла лаконичный повседневный образ. Она была одета в темно-синие лосины за 1000 гривен и серый лонгслив от Skims тоже за 1000 гривен.

Также звезда похвасталась кроссовками Adidas до 3 тысяч гривен и мятным рюкзаком от британского бренда Hunter за 200 евро.