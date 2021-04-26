Поскольку в мире продолжается пандемия коронавируса, то церемония вручения Оскара состоялась по измененным правилам. В частности, некоторые актеры не приехали в знаменитый Dolby Theatre и железнодорожную станцию Union Station, где в этом году проходили съемки события, а следили за церемонией дома.
Интересно Риз Уизерспун перед Оскаром сделала тест на коронавирус: видео
Николь Кидман и Оскар-2021
К числу звезд, которые присутствовали на Оскра-2021 виртуально принадлежит Николь Кидман. Актриса в своем Инстаграме опубликовала фотографию из собственного поместья. Голливудская звезда позировала в спальне, сидя на полу перед огромным экраном. Она, затаив дыхание, ждала объявления победителей и болела за коллег по цеху.
Сижу, скрестив ноги на полу, и наблюдаю за Оскаром. Делала это еще тогда, когда была маленькой девочкой,
– написала в публикации Николь.
Оскар-2021: главное
- В этом году вручили 23 золотые статуэтки.
- В номинации "Лучший фильм года" победила лента "Земля кочевников". Отметим, именно этой работе прочили легендарную статуэтку.
- Лучшим актером года стал Энтони Хопкинс за роль в ленте "Отец". Он стал самым старшим обладателем Оскара за всю историю кинопремии. Актер не появился на церемонии ни виртуально, ни лично. Поэтому награду передадут владельцу.
- Победу в номинации "Лучшая актриса года" одержала Фрэнсис МакДорманд. Заветную статуэтку она получила за роль в фильме "Земля кочевников".