Поскольку в мире продолжается пандемия коронавируса, то церемония вручения Оскара состоялась по измененным правилам. В частности, некоторые актеры не приехали в знаменитый Dolby Theatre и железнодорожную станцию Union Station, где в этом году проходили съемки события, а следили за церемонией дома.

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Николь Кидман и Оскар-2021

К числу звезд, которые присутствовали на Оскра-2021 виртуально принадлежит Николь Кидман. Актриса в своем Инстаграме опубликовала фотографию из собственного поместья. Голливудская звезда позировала в спальне, сидя на полу перед огромным экраном. Она, затаив дыхание, ждала объявления победителей и болела за коллег по цеху.

Сижу, скрестив ноги на полу, и наблюдаю за Оскаром. Делала это еще тогда, когда была маленькой девочкой,

– написала в публикации Николь.