Оскільки у світі триває пандемія коронавірусу, то церемонія вручення Оскара відбулася за зміненими правилами. Зокрема, деякі актори не приїхали в знаменитий Dolby Theatre та залізничну станцію Union Station, де цього року проходили зйомки події, а слідкували за церемонією вдома.

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Ніколь Кідман та Оскар-2021

До числа зірок, які були присутні на Оскра-2021 віртуально належить Ніколь Кідман. Акторка у своєму інстаграмі опублікувала світлину з власного маєтку. Голлівудська зірка позувала у спальні, сидячи на підлозі перед величезним екраном. Вона, затамувавши подих, чекала на оголошення переможців та вболівала за колег по цеху.

Сиджу, схрестивши ноги на підлозі, та спостерігаю за Оскаром. Робила це ще тоді, коли була маленькою дівчинкою,

– написала в публікації Ніколь.