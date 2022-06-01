Украинская актриса Наталья Денисенко опубликовала новое сообщение на странице в инстаграмме. Она поделилась, как во время войны жить и вести привычный образ жизни.

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Наталья Денисенко советует, как жить во время войны

Актриса призналась, что сейчас чуть ли не каждый переживает "эмоциональные качели". Причем, это не зависит от места пребывания – как за границей, так и в прифронтовой зоне людей "качает" от эйфории к надежде и наоборот.

Каждый день я просыпаюсь и собираю себя как пазл. Сейчас открываю глаза – я дома, в своей постели, все как раньше, но совсем не как раньше… Каждый день читаю новости о мировых дискуссиях, узнаю еще большие потери среди знакомых, соседей, коллег. Много "интересной" информации мне рассказывает мужчина из первых уст. Иногда накрывает…

– призналась Наталья Денисенко.



Наталья Денисенко / Фото с инстаграма звезды

Звезда напомнила, что из-за войны жизни кардинально изменилась, и она не будет такой, как раньше. Поэтому важно жить достойно.

"Не будет наша жизнь "как раньше" никогда! Именно сейчас мы платим за будущее! "Для чего?" – это главный вопрос, который следует задавать себе каждый день! Чтобы ценить! Чтобы лелеять! Чтобы жить достойно! Ибо "свет всегда побеждает тьму". Каждый день я уговариваю себя "быть". Я хочу быть вместе с вами, я хочу помогать вместе с вами, я хочу жить вместе с вами!", – добавила Наталья.

Актриса отметила, что нужно привыкать к новым обстоятельствам и уметь в них "крутиться": "Если мы "не будем", то наш мир остановится! И нам нужно максимально быть/жить в тех обстоятельствах, где мы сейчас находимся! Потому что каждый из нас – на своем месте! Ведь именно мы выбрали, где нам сейчас быть (если вы понимаете, о чем я). Будьте, пожалуйста, мои люди! Будьте".