Никита Добрынин с женой передали миллион гривен в фонд Притулы

Телеведущий и герой "Холостяка-9" вместе с женой Дашей Квитковой перечислили потрясающую сумму на счет благотворительного фонда Сергея Притулы. Денежные средства они получили за счет проведения курса о криптовалюте.

Супруги подчеркнули, что такого результата удалось добиться благодаря участникам, которые его оплатит, и слаженной работе всей команды. Что касается того, почему они передали средства на нужды ВСУ именно в фонд Притулы, говорят, что им импонирует деятельность этой организации.

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Сила в единстве, и мы вместе с вами к победе. Сегодня мы с Никитой, наша команда, и вы помогли нашей армии ВСУ. Мы перечислили в фонд Сергея Притулы 1 миллион гривен. Это средства, которые мы получили благодаря запуску нашей учебы по начавшейся сегодня крипте. Почему выбрали этот фонд? Потому что он активно помогает нашим ребятам. Поэтому будем ждать отчета. Мы сделали это вместе! Слава Украины, слава нации и писец РФ. Опубликовала отчет, чтобы он не потерялся,

– написали супруги.

В сообщении Никита и Даша прикрепили квитанцию из "Монобанка" о пересчете на благотворительность.



Никита Добрынин с женой перечислили на ВСУ 1 миллион гривен / Фото с инстаграмма

Напомним, что ранее Никита Добрынин также защищал страну в рядах ТРО. Сейчас он проводит больше времени с женой и сыном, вернувшимся в Киев.

Кто из украинских звезд еще перечислял средства на ВСУ