Уже несколько дней участники проекта "Холостяк" Никита Добрынин и Даша Квиткова отдыхают в Египте. Блогерша находится на пятом месяце беременности, поэтому вместо активного досуга, они релаксируют у бассейна. Даже в отпуске супруги не забывают делиться с фанами новыми милыми фото.

Будущие родители устроили романтическую фотосессию на территории гостиничного комплекса и восхитили сеть трогательным черно-белым кадром.

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Фото Никиты Добрынина и Даши Квитковой из Египта

Для съемки беременная Даша Квиткова надела сплошной полосатый купальник, который выгодно подчеркнул большой животик. Волосы она выпрямила и оставила распущенными и подобрала множество стильных аксессуаров – солнцезащитные очки, браслеты и кольца. Зато Никита Добрынин позировал в темных шортах с обнаженным торсом.

Герой 9 сезона шоу "Холостяк" нежно обнимал беременную жену сзади, положив руки на ее округлый живот. Мужчина направил проницательный взгляд в камеру, а блогерша искренне улыбалась в предвкушении предстоящего пополнения.

За считанные часы влюбленную пару засыпали комплиментами в комментариях. "Счастливая семья в ожидании чуда", "Какие красивые", "Очень красивая семья", "Какие же вы счастливы", – пишут поклонники.

На отдыхе в Египте беременная Даша Квиткова успела похвасталась фигурой в голубом купальнике. Девушка сфотографировалась у бассейна и заявила, что на этом кадре уже два довольных человека.