Многие топовые ведущие прошли этот путь, – Никита Добрынин высказался о работе в России
Источник:"Невероятная права о звездах"
До полномасштабного вторжения немало украинских звезд выступали, работали в России или создавали русскоязычный контент. В то же время, с началом полномасштабного вторжения это изменилось.
Так, о съемках в российском шоу "Холостяк" в роли ведущего высказался Никита Добрынин. Он подчеркнул, что сразу же пожалел из-за своего решения поехать туда на работу и счастлив, что из-за ковида ему не удалось отработать весь сезон.
Интересно Есть проблемы со здоровьем, – Никита Добрынин признался, пойдет ли воевать, если получит повестку
Никита Добрынин прокомментировал съемки в России
Мужчина подчеркнул, что не может изменить свое прошлое, но у него есть возможность влиять на будущее: "Я сделал выводы. Я сожалею. Многие ведущие прошли этот путь. Хотелось бы этого избежать? Да, конечно".
Шоумену стыдно за то, что он ездил на съемки в Россию. Однако Никита рад, что заболел и снялся только в нескольких первых эпизодах.
Очень скоро пожалел. И возможно, это Божье провидение, что я заболел ковидом и не смог продолжить съемки в этом проекте,
– поделился шоумен.
Кроме того, Добрынин объяснил, что принял предложение вести реалити, потому что тогда между Украиной и Россией велась торговля, курсировали поезда, и другие известные украинские звезды, артисты, ведущие снимались и выступали там.
Также Никита выразил наблюдение о разнице между украинскими и российскими звездами. По его словам, первые более открытые и человечные, тогда как вторые – пафосные и пренебрежительные.
Интервью с Никитой Добрыниным: смотрите видео онлайн
Что другие звезды говорят о работе в России
- Виталий Козловский выступал в стране-террористе на 9 мая 2018 года. Впрочем, впоследствии он признал свою ошибку: "Я до войны совершал много ошибок и вещей. Это поездка на 9 мая в Москву. Ну дебил. Это не потому, что я такой злой или жадный и хочу денег больше заработать. Это просто потому, что я вообще об этом не думал".
- Андрей Бедняков рассказывал, что его не хотели брать на работу в Украине, потому он работал в России. В то же время, ему за это очень стыдно.
"Понимая сейчас, сколько там было таких "Z" и "V". Это меня не оправдывает и я не пытаюсь это делать. Снимался? Мудак. Продавал? Мудак", – рассказывал шоумен.
- Позитив, который ранее с Надеждой Дорофеевой был в составе группы "Время и стекло", признался, что они выступали в России после 2014 года, однако быстро закончили это делать: "Половину мы ездили для своих, или это были клубные выступления. Но мы очень быстро это закончили, потому что это было очень противно. Действительно, это было неприятно, и нафиг оно нужно было".