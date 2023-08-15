Мирно урегулировано, без судов, - Никита Добрынин о разводе с Дашей Квитковой
Источник:Никита Добрынин
Ведущий Никита Добрынин высказался о разводе с Дашей Квитковой. Он сообщил, что весь процесс официально завершен.
Ведущий и блогер Никита Добрынин редко высказывается на тему развода. Но вчера сообщил о завершении всех процессов и этапов.
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Никита Добрынин о разводе с Дашей Квитковой
Никита Добрынин рассказал, что период развода наконец-то завершен, а все вопросы урегулированы без судов. Он поделился, что может не беспокоиться за будущее сына Льва.
Этот сложный период в жизни официально завершился. Мирно урегулированы все юридические вопросы, без судов с учетом интересов сторон и ребенка. Самое главное – теперь я спокоен за будущее сына рядом,
– написал Никита Добрынин.
Никита Добрынин о разводе / Фото с инстаграм-сториз
Даша Квиткова на своей странице тоже подтвердила, что "все наконец завершилось".
Даша Квитковой о разводе / Фото с инстаграм-сториз
Развод Квитковой и Добрынина
- 21 января Даша Квиткова объявила о разрыве с мужем. Влюбленные разъехались, а потом подали документы в суд. Добрынин подтвердил, что быть отдельно – это совместное решение.
- 19 июня звездные супруги развелось официально и забрало документы из суда. Даша Квиткова отметила, что между ней и Никитой остаются только родительские отношения, ведь они будут совместно воспитывать сына.
- Недавно блогерша сообщила, что делит имущество с Добрыниным через суд. Они решили продать частный дом под Киевом. Похоже, процесс раздела имущества тоже официально завершен.