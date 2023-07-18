Никита Добрынин сбрил бороду: первые фото и реакция сына

Украинский ведущий Никита Добрынин шокировал подписчиков сменой имиджа. Мужчина решил сбрить бороду.

Блогер показал, как отреагировали подписчики. Поклонницы отметили, что Добрынину так очень подходит, а еще добавили, что он теперь выглядит гораздо моложе. К тому же мужчина поделился реакцией своего сына Льва.

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Как Никита Добрынин выглядит без бороды



Никита Добрынин без бороды / скриншот с инстаграмм-сторис

Реакция сети и сына

Блогер поделился реакцией своих подписчиков на изменения во внешности:

"Сразу минус 10 лет";

"Сразу выглядишь моложе";

"Молодой и красивый, а еще появится дополнительная площадь для поцелуев".

Кроме того, Добрынин показал, как отреагировал его 2-летний сын Лев. Мужчина забирал сына из садика уже со сбритой бородой. Следовательно, сын не сразу его узнал и был немного шокирован. Лев не понимал, куда исчезла папина борода.



Лев впервые увидел папу без бороды / Скриншот с инстаграм-сторис