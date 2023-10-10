Никита Добрынин показал свои юные фото, сгенерированные искусственным интеллектом: как он выглядел на самом деле
Источник:Никита Добрынин
Ведущий Никита Добрынин опубликовал серию своих школьных и студенческих фотографий. Но действительно это не реальные фото блогера, а сгенерированные искусственным интеллектом.
В тактике новый тренд – пользователи создают AI-версии своего школьного альбома. Генератор искусственного интеллекта воспроизводит снимки человека в стиле 90-х.
К слову Такое случается, – Никита Добрынин впервые прокомментировал развод с Дашей Квитковой
Как Добрынина видит искусственный интеллект
К тренду решил приобщиться и Никита Добрынин. Он озадачил фанатов, продемонстрировав "свои" школьные и студенческие фото. Искусственный интеллект увидел его в разных образах – байкера, рэпера, спортсмена и других.
Нашёл свои школьные и университетские фото. Choose your fighter, так сказать,
– в шутку написал Добрынин.
Как Добрынина видит AI / Фото из инстаграма Никиты Добрынина
Пользователи отреагировали на такие снимки и узнали у них "след" искусственного интеллекта.
- "Это все искусственный интеллект, фон всюду одинаков, но прикольно получилось";
- "Это что за божественные фотоаппараты в вашей школе были? Слишком хорошее качество для школьных фото";
- "Беверли Хиллз 90210";
- "Да это же искусственный интеллект, кто не понял";
- "Распечатаю и развешу в нашем парадном".
Как выглядел Добрынин в школьные годы
Очевидно, снимки искусственного интеллекта далеки от реальности. В сети есть фото, как Никита Добрынин выглядел в юные годы на самом деле.
Никита Добрынин в детстве / Фото из инстаграма Никита Добрынина