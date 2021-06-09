Никита Добрынин подарил Даше Квитковой автомобиль за более чем 2 миллиона гривен

За рождение сына, который появится на свет в июле, Никита Добрынин сделал жене очень дорогой подарок. Герой "Холостяка" приобрел для Даши Квитковой новенький автомобиль, который стоит более чем 2 миллиона гривен. Его готовили на заказ целых семь месяцев.

До родов блогерши Даши Квитковой остались считанные недели, однако подарок за первенца она уже получила. Еще на ранних сроках беременности Никита Добрынин, который оскандалился из-за участия в российском "Холостяке", заказал жене автомобиль марки Mercedes-Benz GLE 2021 в черном цвете. Супруги уже забрали его из салона.

Читайте также Победительница "Холостяка" и Михаил Заливако очаровали романтическими фото из Турции

7 месяцев ожидания и вот она у нас. Только из салона. Сделанная на заказ,

– похвасталась Даша Квиткова.

Согласно информации, указанной на сайте официального дилера Mercedes-Benz в Украине, стоимость такого авто стартует от 2 миллионов гривен! Несмотря на то, что его "подгоняли" под желание звезды, подарок жене обошелся Добрынину еще дороже.



Авто Даши Квитковой за более чем 2 миллиона гривен / Фото из инстаграма блогерши

Еще в конце марта блогерша рассказывала о дорогом подарке мужа, который решил воплотить ее мечту. Тогда она отмечала, что авто совершенствуют в соответствии с ее требованиями. Даша Квиткова хотела подогрев руля и бежевый салон, поэтому была готова ждать долгих семь месяцев.

Однако с последним пунктом так и не сложилось. Пара получила авто Mercedes-Benz GLE с черным салоном. Похоже, знаменитости не очень расстроились. Они уже разъезжают в столице на новом авто. Правда, за рулем пока Никита Добрынин.

В личном инстаграм-профиле герой 9 сезона шоу "Холостяк" опубликовал еще одно видео из салона и публично поблагодарил любимую жену. "Наконец-то твоя черная ракета уже здесь. Приветствую, крошка. Спасибо за счастье, которое даришь мне, и чудо, которое создаешь внутри", – написал Никита Добрынин.