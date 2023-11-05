Нужно помогать родителям, – Никита Добрынин рассекретил сумму, которую тратит в месяц

С началом полномасштабного вторжения заработки украинцев значительно изменились. В частности, это повлияло и на прибыль украинских звезд. Но теперь все начинает восстанавливаться.

Так, на днях ведущий и блоггер Никита Добрынин признался, где зарабатывает деньги. К тому же он рассказал, сколько тратит в месяц.

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Сколько Никите Добрынину нужно денег для комфортной жизни в месяц

Шоумен заявил, что его ежемесячные расходы колеблются от трех до десяти тысяч долларов.

Нужно платить за садик сына, нужно покупать продукты, нужно оплачивать аренду квартиры, нужно коммунальные услуги оплачивать, нужно помогать родителям,

– поделился ведущий.

Кроме того, Никита рассказал, что текущий источник дохода связан с деятельностью в Интернете. Так, основными направлениями прибыли для него являются ютуб и инстаграмм.

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Сколько зарабатывают украинские знаменитости