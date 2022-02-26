"Никто не ест, никто не спит": как Могилевская и ее близкие переживают обстрелы Киева
Источник:инстаграм Натальи Могилевской
По Киеву палят уже третью ночь подряд. Российские снаряды разрушили не один жилой дом, однако бежать из столицы шоубиз не планирует. Наталья Могилевская приютила близких в доме на Осокорках и беспокоится не только об их безопасности, но и о здоровье.
46-летняя народная артистка живет в частном доме на Осокорках, поэтому к ней приехали беременная сестра и другие друзья. Конечно, на фоне войны все тревожатся, поэтому не спят, почти не едят и не пьют воды. Наталья Могилевская отмечает, что это неправильно, ведь за такую халатность к своему организму можно серьезно поплатиться.
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У меня дома 9 человек, никто не ест, никто не спит. Давайте друг о друге заботиться – заставлять пить воду, заставлять есть, и спать, спать днем, пока спокойно,
– подчеркнула Наталья Могилевская.
"Друзья, это важно! Пьем воду, едим и накапливаем часы сна. Чтобы мозг был здоровым и принимал правильные решения в критических ситуациях", – призывает звезда.
К слову, Маша Ефросинина тоже подчеркивает, что бороться с паникой из-за войны России против Украины – это важно. Телеведущая советует:
- составить план действий в критических ситуациях.
- сводить к минимуму чтение новостей;
- выводить страх и тревожность спортом, музыкой, книгами и любым другим хобби;
- медитировать;
- делать пожертвования и помогать другим;
- проявлять любовь – обниматься и улыбаться несмотря ни на что.
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