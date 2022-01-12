Ничего личного, только бизнес, – София Стужук наконец рассказала правду о романе с Пустовитом

В декабре прошлого года разведенный Игорь Пустовит спровоцировал слухи о романе с Софией Стужук. Вместе они отдыхали в Буковеле. Однако блогерша-миллионщица призналась, что их связывают не чувства, а бизнес.

26-летняя София Стужук всячески демонстрирует, что влюбилась и счастлива в отношениях с новым мужчиной, которого называет последним. Много фанатов подозревают, что им стал бывший Саши Бо – Игорь Пустовит, но блогерша опровергла эти слухи. Она намекнула, что их роман был бизнес-ходом.

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С Игорем мы дружили и дружим. Ничего личного, только бизнес, как говорится. Замечательный приятный человек. Я таких люблю,

– наконец заявили София Стужук.

София Стужук с Игорем Пустовитом и Юлией Вербой / Фото из инстаграма блогерши

Кроме того, она добавила, что с новым возлюбленным познакомилась не так давно. Однако никаких подробностей не рассказала.

"Никогда в жизни не подумала бы и не поверила бы, что встречу (любовь – ред.) именно в таком городе и в таких обстоятельствах. Даже неуверена, что можно такое посоветовать. Не могу держать в себе чувства и очень хочу с вами делиться. Но деталей, кроме моих ощущений, не будет", – заявила блогерша.

София Стужук о новом возлюбленном / Фото из инстаграма блогерши

Почему Софию Стужук и Игоря Пустовита подозревали в романе

Слухи о романе Стужук и Пустовита появились в начале декабря после того, как интернет-звезда прилетела в Ивано-Франковск на блогерскую вечеринку.

После мероприятия она отдыхала в Буковеле с бывшим Саши Бо и другими инфлюенсерами.

Все это время Игорь Пустовит не отходил от Софии Стужук ни на шаг – встречал в аэропорту, помогал заселяться в отель, звал на медленные танцы, обнимал, катался на подъемнике.

Более того, блогер всячески намекала, что на курорте они во второй раз, но "теперь могут не прятаться".