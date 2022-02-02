Невероятная красота, – солистка группы KAZKA полетела в Барселону на отдых
Источник:инстаграм группы KAZKA
После съемок одного из этапов "Голоса страны" лидер группы KAZKA отправилась на отдых. Местом небольшого отпуска Александра Зарицкая выбрала Барселону.
Лидер коллектива KAZKA устроила небольшой отпуск-перезагрузку. Она отправилась в Испанию.
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Солистка группы KAZKA в Барселоне
Александра Зарицкая активно проводит время в Испании. Она прогуливается по улочкам Барселоны, наслаждается местными пейзажами. К тому же она пробует испанскую кухню, хотя продолжает ограничивать себя в питании.
Несколько слов о Барселоне. Здесь на каждом шагу невероятная красота, и я не знаю, как успею за несколько дней все обойти. А еще здесь очень много попугаев, они везде и они очень раздражают, если честно. А еще здесь очень много выпечки, я умираю каждый раз, когда прохожу мимо, потому что она очень пахнет, и я себя сдерживаю максимально,
– поделилась лидер KAZKA.
Александра Зарицкая также обнародовала откровенное фото, на котором продемонстрировала фигуру после похудения на 30 килограммов и татуировки.
Александра Зарицкая / Фото из инстаграма группы KAZKA
Лидер KAZKA в Барселоне / Фото из инстаграма звезды
Отметим, перед Барселоной Александра Зарицкая проводила время в Грузии. Она находилась на рождественском ретрите в Грузии. Певица признавалась, что влюбилась в культуру этой страны и людей.