Нет доказательств, – Суспільне заявляет, что Alina Pash не нарушала правил Нацотбора

Вокруг финала Нацотбора на Евровидение-2022, который состоялся 12 февраля, разгорелся скандал. Ведь победу одержала Alina Pash, которая в 2015 году посещала Крым.

В интервью Кате Осадчей певица рассказывала, что летала на временно оккупированный полуостров из Москвы. Однако в 2022 году она начала убеждать, что ехала туда на автобусе из Украины.

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Стоит отметить, что согласно официальным правилам Евровидения, участник или участница, которые выступали в Крыму или России после оккупации, не имеет права принимать участие в Национальном отборе.

Суспільне якобы не имеет доказательств

Общественный вещатель заявляет, что не имеет доказательств нарушения Alina Pash правил Нацотбора. Якобы "информация, которая приводится как доказательство нарушения требований Нацотбора, не содержит фактов и документов, подтверждающих нарушение финалисткой правил пересечения границы Украины".

Общественный вещатель занимает патриотическую позицию и всегда принципиален относительно недопустимости сотрудничества с Россией. Выявление нарушений условий участия в Нацотборе уже становилось причиной отстранения участников, и здесь не могло быть исключений. Правила одинаковы для всех и остаются неизменными,

– говорится в сообщении.

Там также указали, что обратились в Государственную пограничную службу Украины, чтобы выяснить, как все же певица пересекала границу, когда в 2015 году ехала во временно оккупированный Крым.

Однако поспешили отметить, что любые данные о пересечении границы являются конфиденциальными. А главным доказательством невиновности Alina Pash назвали гарантии, которые предоставила сама исполнительница и ее команда.

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