Нет денег – умри, – Гвоздева пожаловалась на государственные больницы и обратилась к Зеленскому

Победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева заявила, что разочарована состоянием детских государственных больниц. Знаменитость возмутили непрофессионализм, равнодушие и хамство медиков.

Судя по инстаграм-сторис экс-участницы "Танцев со звездами", первая неотложная помощь понадобилась ее 11-месячному сыну Доминику. Она вызвала "скорую" и наткнулась на специалистов с плохим медицинским образованием, которые жаловались на низкую зарплату и свою жизнь.

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Есть деньги – живи. Нет денег – умри. Примерно такое ужасное положение сейчас в нашей стране. Вчера я первый раз в жизни почувствовала себя беспомощной в нашей стране,

– заявила Илона Гвоздева.

Танцовщица не стала рассекречивать все детали инцидента, однако намекнула, что врачам было "наплевать" как на ее маленького сына, так и на нее. По ее словам, медики в государственных учреждениях "умеют только бумажки заполнять", медсестры "не умеют ставить катетеры", а врачи кричат на пациентов.

"Страшно, что если у тебя нет денег, связей и статуса – ты практически не человек и не заслуживаешь достойного отношения, внимания и оказания помощи", – отметила победительница "Танцев со звездами".

Я прошу Владимира Зеленского, Елену Зеленскую обратить внимание на детские медицинские учреждения и обратить внимание всех влиятельных лиц нашей страны на эту глобальную проблему,

– эмоционально обратилась Илона Гвоздева.

Реакция сети

, танцовщица отказалась от госпитализации в государственную больницу. С сыном Домиником она обратилась в частную клинику, где проведет следующие несколько дней.

В комментариях 33-летнюю Илону Гвоздеву поддержали сотни мамочек и поклонниц, которые сами сталкивались с равнодушием работников государственных больниц: