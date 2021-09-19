Судячи з інстаграм-сторіс ексучасниці "Танців з зірками", перша невідкладна допомога знадобилась її 11-місячному сину Домініку. Вона викликала "швидку" й натрапила на фахівців з поганою медичною освітою, які скаржились на низьку зарплату та своє життя.

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Є гроші – живи. Немає грошей – помри. Приблизно таке жахливе становище зараз в нашій країні. Вчора я перший раз у житті відчула себе безпорадною в нашій країні,

– заявила Ілона Гвоздьова.

Танцівниця не стала розсекречувати всі деталі інциденту, однак натякнула, що лікарям було "наплювати" як на її маленького сина, так і на неї. За її словами, медики в державних установах "тільки папірці вміють заповнювати", медсестри – "не вміють ставити катетери", а лікарі – кричать на пацієнтів.

"Страшно, що якщо в тебе немає грошей, зв'язків і статусу – ти практично не людина і не заслуговуєш гідного ставлення, уваги й надання допомоги", – зауважила переможниця "Танців з зірками".

Я прошу Володимира Зеленського, Олену Зеленську звернути увагу на дитячі медичні установи й звернути увагу всіх впливових осіб нашої країни на цю глобальну проблему,

– емоційно звернулась Ілона Гвоздьова.

Додамо, танцівниця відмовилась від госпіталізації в державну лікарню. З сином Домініком вона звернулась у приватну клініку, де проведе наступні кілька днів.

Реакція мережі

У коментарях 33-річну Ілону Гвоздьову підтримали сотні матусь і прихильниць, які самі стикались з байдужістю працівників державних лікарень: