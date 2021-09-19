Судячи з інстаграм-сторіс ексучасниці "Танців з зірками", перша невідкладна допомога знадобилась її 11-місячному сину Домініку. Вона викликала "швидку" й натрапила на фахівців з поганою медичною освітою, які скаржились на низьку зарплату та своє життя.
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Є гроші – живи. Немає грошей – помри. Приблизно таке жахливе становище зараз в нашій країні. Вчора я перший раз у житті відчула себе безпорадною в нашій країні,
– заявила Ілона Гвоздьова.
Танцівниця не стала розсекречувати всі деталі інциденту, однак натякнула, що лікарям було "наплювати" як на її маленького сина, так і на неї. За її словами, медики в державних установах "тільки папірці вміють заповнювати", медсестри – "не вміють ставити катетери", а лікарі – кричать на пацієнтів.
"Страшно, що якщо в тебе немає грошей, зв'язків і статусу – ти практично не людина і не заслуговуєш гідного ставлення, уваги й надання допомоги", – зауважила переможниця "Танців з зірками".
Я прошу Володимира Зеленського, Олену Зеленську звернути увагу на дитячі медичні установи й звернути увагу всіх впливових осіб нашої країни на цю глобальну проблему,
– емоційно звернулась Ілона Гвоздьова.
Реакція мережі
У коментарях 33-річну Ілону Гвоздьову підтримали сотні матусь і прихильниць, які самі стикались з байдужістю працівників державних лікарень:
- "Підтримую! Це крик душі кожної матері";
- "Якщо вже і ваш статус не спрацював, то що казати пересічним українцям";
- "Час уже витрачати бюджетні гроші й гроші країни на більш глобальні речі, тому що рівень наших державних лікарень – це прірва";
- "У нас і медицину, й освіту довели до ручки";
- "Ви не уявляєте, що твориться в маленьких містах і селах! Там взагалі морок такий, що вам і не снилося".