Несмотря на безумное любопытство фолловеров и сотни вопросов в директе Кристина Горняк так и не раскрыла причину, по которой легла на операционный стол. Свой диагноз она решила оставить в тайне.

Важно Жене Владимира Остапчука сделали операцию: как она себя чувствует

"Очень много вопросов, какая именно операция у меня и что произошло. Сложно, конечно, держать что-то в секрете, когда ведешь открытую страницу, но я все-таки попробую", – написала жена Остапчука в инстаграм-сторис.

Однако блогер опровергла слухи, что перенесла пластическую операцию. В шутливой форме она заявила, что не увеличивала грудь, не удаляла ребра и не делала процедуру ЭКО – искусственного оплодотворения.



Кристина Горняк про операцию / Фото из инстаграм-сторис блогера

Судя по всему, хирургическое вмешательство не было сложным. После операции и комбинированного наркоза Кристина Горняк быстро пришла в себя: