Судя по инстаграм-сторис экс-участницы "Танцев со звездами", первая неотложная помощь понадобилась ее 11-месячному сыну Доминику. Она вызвала "скорую" и наткнулась на специалистов с плохим медицинским образованием, которые жаловались на низкую зарплату и свою жизнь.
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Есть деньги – живи. Нет денег – умри. Примерно такое ужасное положение сейчас в нашей стране. Вчера я первый раз в жизни почувствовала себя беспомощной в нашей стране,
– заявила Илона Гвоздева.
Танцовщица не стала рассекречивать все детали инцидента, однако намекнула, что врачам было "наплевать" как на ее маленького сына, так и на нее. По ее словам, медики в государственных учреждениях "умеют только бумажки заполнять", медсестры "не умеют ставить катетеры", а врачи кричат на пациентов.
"Страшно, что если у тебя нет денег, связей и статуса – ты практически не человек и не заслуживаешь достойного отношения, внимания и оказания помощи", – отметила победительница "Танцев со звездами".
Я прошу Владимира Зеленского, Елену Зеленскую обратить внимание на детские медицинские учреждения и обратить внимание всех влиятельных лиц нашей страны на эту глобальную проблему,
– эмоционально обратилась Илона Гвоздева.
Реакция сети
В комментариях 33-летнюю Илону Гвоздеву поддержали сотни мамочек и поклонниц, которые сами сталкивались с равнодушием работников государственных больниц:
- "Поддерживаю! Это крик души каждой матери";
- "Если уж и ваш статус не сработал, то что говорить рядовым украинцам";
- "Пора уже тратить бюджетные деньги и деньги страны на более глобальные вещи, потому что уровень наших государственных больниц – это пропасть";
- "У нас и медицину, и образование довели до ручки";
- "Вы не представляете, что творится в маленьких городах и селах! Там вообще мрак такой, что вам и не снилось".