Несправедливо, – Иван Люленов эмоционально отреагировал на вылет из "Танцев со звездами"

После 2 выпуска проект "Танцы со звездами" пришлось покинуть Ивану Люленову и Яне Цыбульской. Им не хватило баллов от судей и зрительской поддержки. Иван считает, что вылет является несправедливым и называет себя худшим партнером, с которым танцевала Яна.

Второй прямой эфир "Танцев со звездами" оказался очень напряженным. Согласно результатам оценивания судей и зрительского голосования проект навсегда покинули звезда "Лиги смеха" Иван Люленов и танцовщица Яна Цибульская.

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Реакция Ивана Люленова на вылет из "Танцев со звездами"

После оглашения результатов Иван был растерян и сказал лишь: "Большое спасибо всем". Впоследствии он осознал, что произошло. Не скрывает, что очень расстроился.

Очень расстроился, что вылетел. Это было неожиданно и неприятно. Только сейчас осознаю, что произошло. Считаю, что несправедливо, непонятно почему вылетел,

– прокомментировал Иван.

По мнению Люленова, есть гораздо более слабые участники, однако их имен он не назвал. Также Иван признался, что ему очень обидно за партнершу Яну Цыбульскую. Он считает себя плохим партнером, ведь впервые за всю историю участия Яны в шоу она вылетела первой.

Очень обидно за Яну. Считаю, что она лучшая из танцовщиц этого сезона. Обидно. Получается, что самый х*евый партнер из всех, кто был у Яны,

– сказал Люленов.

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В 3 выпуске "Танцев со звездами", который состоится 19 сентября, на главный паркет страны выйдут 13 пар. Они покажут новые хореографические постановки, над которыми будут работать в течение недели.