Несмотря на опасность: какие украинские звезды возвращаются в Киев или совсем не покидали столицу

Почти через 2 месяца войны столица Украины опустела почти вдвое, однако город немного оживает. Регион деоккупированный, уничтоженные оккупантами города приводят в порядок, а люди с предосторожностью, но из-за большой ностальгии возвращаются домой.

Многие украинские знаменитости остались в столице на весь период войны. И на это было много причин: кому-то банально некуда было бежать, кто-то категорически этого не хотел, а некоторые отправили своих женщин с детьми, а сами остался в городе. О них всех кратко предлагаем вам рассказать.

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Владимир Остапчук

на время войны, по словам Кличко, из Киева выехал каждый второй житель. Однако люди постепенно возвращаются город, несмотря на рекомендации воздержаться от поездок из-за угрозы повторного наступления на регион. 24 канал просит тщательно думать, стоит ли рисковать и ехать в столицу Украины в ближайшее время.

Украинский телеведущий с первых дней войны оставался в столице вместе со своей возлюбленной Кристиной. Через несколько недель после наступления он отправился в ряды киевской территориальной обороны. Когда Киевщину освободили, он вернулся в привычные будни. Недавно даже успел побывать в родном Умани у родителей, пока Кристина посещала своего отца за границей. Пара обожает столицу и считает ее своим родным домом, поэтому оставалась здесь, несмотря на опасность.



Владимир Остапчук был рядом терробороны Киева / Фото из инстаграма ведущего

Эктор Хименес-Браво

Шеф-повар перед войной имел запланированный визит в родную Колумбию, и война в Украине застала его, пока он был за океаном. В первые недели мужчина оставался там, но потом прилетел в Польшу, где помогал украинским беженцам в волонтерских пунктах. В то время его рестораны в Киеве кормили волонтеров, территориальную оборону и военных. После освобождения Киевщины в начале апреля он сразу вернулся в Украину и стал помогать в столице чем только мог. Сейчас мужчина волонтерит..



Эктор Хименес-Браво вернулся в Киев из Польши / Фото из инстаграма мужчины

Никита Добрынин

Украинский телеведущий Никита Добрынин первое время войны России с Украиной проживал недалеко от Киева. Несмотря на то, что постоянно шла битва, его супруга Дарья Квиткова не хотела покидать город без мужа. В то время Никита находился в территориальной обороне города. Но бои не стихали, поэтому Добрынин собрал всех родных и отвез их на запад Украины, а через неделю вернулся в столицу и присоединился к защитникам.



Никита Добрынин дважды вступал в ряды ТРО в Киеве / Фото из инстаграма ведущего

Юрий Горбунов

Ведущий и муж Екатерины Осадчей в первые недели российского наступления вел активную информационную борьбу в соцсетях, однако присоединился к разным волонтерским инициативам. Он ездил с украинскими звездами по военным частям, городкам, где поднимал дух защитников Украины. Также он занялся волонтерством и уже передал войску немало необходимых вещей. Пока неизвестно, где находится Екатерина с сыновьями, однако она тоже продолжает информационную борьбу и помогает найти украинцам потерянных родных. Сам Юрий вернулся в Киев, где посещает телевизионные эфиры и помогает войску.



Юрий Горбунов с украинскими военными / Фото с инстаграма ведущего

Тарас Тополь

Исполнитель и лидер группы Антитела с первых дней войны оставался в Киеве, поскольку перед этим подписал контракт на вступление в территориальную оборону города со своими коллегами по группе. Он участвовал в наиболее опасных операциях по киевскому региону, параллельно давая интервью разным украинским медиа, в частности 24 каналу, и мировым агентствам. Сейчас мужчину перевели в другие горячие точки Украины, где необходима помощь. А его родня – жена Alyoasha и дети находятся у родителей в США.



Тарас Тополь с коллегами по группе "Антитела" / Фото из инстаграма коллектива

Тимур Мирошниченко

Телеведущий в первые недели российского вторжения выехал из столицы с женой Инной и детьми под "свист пуль", перебравшись в более безопасное место. Однако впоследствии он отправил семью в Германию на время, а сам вернулся в Киев на работу. Тимур также дважды уезжал за границу в Польшу по специальной процедуре, чтобы провести благотворительные мероприятия в поддержку Украины.



Тимур Мирошниченко с коллегами в студии программы / Фото из инстаграма "ТЭТ"

Андрей Хливнюк

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк стал одним из самых ярких представителей украинского шоу-бизнеса, не только вставшего на защиту страны, но и совершившего культурный "переворот". Мужчина вступил в территориальную оборону столицы, и в первые дни войны, когда вокруг столицы шли бои, он исполнил в центре Киева легендарную песню и гимн Сечевых Стрельцов "Ой у лузі червона калина", держа в руках автомат. Песня стала настоящим хитом и заполонила все соцсети.

Впоследствии ее заремиксил диджей из ЮАР, затем подхватили украинские коллеги и совместно выполнили ее в ютубе, а после осколочного ранения Андрея во время минометного обстрела им заинтересовался Pink Floyd. Легендарная группа так вдохновилась отвагой исполнителя и украинским народом, что тоже создала собственную аранжировку украинской песни под названием "Hey Hey Rise Up", возглавившей топ 100 самых скачиваемых синглов в Великобритании.



Андрей Хливнюк получил ранения при обстреле / Фото с инстаграма певца

Сергей Притула

Украинский шоумен и волонтер давно готовился к российскому вторжению и отказывался от разных развлекательных проектов, предчувствуя угрозу со стороны России. С начала вторжения он не покидал столицу, а круглосуточно работал, чтобы помочь военным со снаряжением. Его фонд по сбору средств считается одним из самых мощных в Украине из-за большого кредита доверия украинцев к мужчине. В настоящее время он продолжает волонтерскую деятельность и делится результатами работы в соцсетях.



Сергей Притула продолжает волонтерскую деятельность / Фото из фейсбука шоумена