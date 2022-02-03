"Нереально узнать": Оля Цибульская ошеломила архивными фото

Певица Оля Цибульская умеет удивлять публику. Она опубликовала несколько архивных фотографий, на которых ее невозможно узнать.

Оля Цибульская любит вспоминать, какой была когда-то. Звезда не стесняется показывать архивные фотографии многотысячной аудитории поклонников, поэтому часто распространяет их в сети.

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Архивные фото Оли Цибульской

Артистка обнародовала фотографии, на которых изображена в совсем юном возрасте. У Оли длинные волосы, насыщенный макияж на лице. Она, как и большинство девушек, любила экспериментировать с цветом волос, тенями и одеждой. Будущая звезда выбирала наряды, которые подчеркивали ее стройную фигуру.

Оля Цибульская / Фото с инстаграма певицы

Оля Цибульская / Фото с инстаграма певицы

Оля Цибульская / Фото с инстаграма певицы

В комментариях поклонники Цибульской отмечают, что на этих снимках ее трудно узнать. Но Оля, как всегда, очаровала красотой.

"На первом фото вообще невозможно узнать".

"Я помню эту Олю еще из "Фабрики звезд".

"Я по улыбке узнала".

"Даже боюсь представить, сколько это лет прошло".

"Невероятная!"

"Красавица!"

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