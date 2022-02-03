"Нереально узнать": Оля Цибульская ошеломила архивными фото
Источник:инстаграм Оли Цибульской
Певица Оля Цибульская умеет удивлять публику. Она опубликовала несколько архивных фотографий, на которых ее невозможно узнать.
Оля Цибульская любит вспоминать, какой была когда-то. Звезда не стесняется показывать архивные фотографии многотысячной аудитории поклонников, поэтому часто распространяет их в сети.
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Архивные фото Оли Цибульской
Артистка обнародовала фотографии, на которых изображена в совсем юном возрасте. У Оли длинные волосы, насыщенный макияж на лице. Она, как и большинство девушек, любила экспериментировать с цветом волос, тенями и одеждой. Будущая звезда выбирала наряды, которые подчеркивали ее стройную фигуру.
Оля Цибульская / Фото с инстаграма певицы
Оля Цибульская / Фото с инстаграма певицы
Оля Цибульская / Фото с инстаграма певицы
В комментариях поклонники Цибульской отмечают, что на этих снимках ее трудно узнать. Но Оля, как всегда, очаровала красотой.
- "На первом фото вообще невозможно узнать".
- "Я помню эту Олю еще из "Фабрики звезд".
- "Я по улыбке узнала".
- "Даже боюсь представить, сколько это лет прошло".
- "Невероятная!"
- "Красавица!"
Архивные фото украинских звезд
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