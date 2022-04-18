Неожиданный дуэт: Джамала и Kalush Orchestra вместе спели "Стефанію"

Украинские звезды приняли участие в состоявшемся в Мадриде концерте пре-пати Евровидения-2022. Пока выступали другие участники, Джамала и Kalush Orchestra за кулисами в гримерной устроили настоящий перформанс.

На такой творческий дуэт сольной исполнительницы и коллектива из Калуша не ожидал никто! Однако, учитывая популярность песни и участие ребят в Евровидении-2022 от Украины, коллаборация стала очень успешной.

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Такие короткие встречи сейчас очень особенные. Kalush Orchestra, верю, скоро будем праздновать нашу победу. Дома. Друзья, пожалуйста, поддерживайте группу! Их работа сейчас – великое дело,

– написала Джа в инстаграмме.

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Реакция сети

Фанаты певцов добавили, что голос Джамалы, победительницы Евровидения-2016, отлично дополнил хит. В частности, на совместное исполнение положительно отреагировали Лида Ли и Владимир Остапчук.

"Невероятно!";

"Вам непременно нужно вместе спросить песню, это будет хитяра";

"Ай, хорошо как";

"Хорошо";

"Наша гордость";

"Офигеть! Круто!";

"Так даже лучше";

"Ваууу, как круто вы звучите вместе".

Стоит добавить, что на благотворительном концерте пре-пати в Мадриде проходил сбор средств на нужды украинцев. Там в частности поддержали народ финны – рок-группа The Rasmus.