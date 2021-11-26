"Неожиданно": в сети показали архивное видео с 19-летней Тиной Кароль

Фан-клуб Тины Кароль нашел архивное видео со знаменитостью. В нем 19-летняя певица выступает в мюзикле.

Популярная украинская певица Тина Кароль редко делится в сети архивными кадрами. Однако поклонники нашли забавное видео с артисткой.

К слову Тина Кароль выпустила пикантный клип на песню "Поцелуй на фарт"

Архивное видео с Тиной Кароль

В ролике показали Тину Кароль в 19-летнем возрасте. Она одета в оригинальный обтягивающий голубой костюм с пышной юбкой и капюшоном. Неординарный образ звезда дополнила ярким макияжем.

Тогда она выступала в мюзикле "Яйцо лошади". Сначала она выпила куриное яйцо, а затем исполнила композицию оперным пением.

Реакция сети



Поклонники артистки были удивлены таким архивным видео звезды. Они активно делятся впечатлениями в комментариях:

"Интересно посмотреть полностью этот мюзикл. Очень красиво";

"Браво";

"Ого, какой голос";

"Восторг";

"Вау";

"Неожиданно";

"Какая хорошенькая".

, ранее фан-клуб Тины Кароль опубликовал в сети редкое фото звезды на Черноморских играх. Тогда она впервые выступила на конкурсе – ей было 14 лет.