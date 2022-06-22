На неотложную помощь Украине: рокеры из Billy Talent продают на аукционе гитару участника

Канадская рок-группа Billy Talent помогает Украине. Артисты продадут гитару одного из участников, подписанную каждым из музыкантов.

Канадские рок-музыканты из группы Billy Talent активно поддерживают Украину. На днях они объявили о благотворительном аукционе. Соответствующее сообщение рокеры опубликовали на личных страницах в социальных сетях.

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Billy Talent поддерживают Украину

Коллектив объявил об аукционе, на котором продаст электрогитару Йена – одного из участников Billy Talent. Инструмент подписал каждый из музыкантов, также на ней есть наклейка с изображением украинского флага. Так рокеры соберут средства в поддержку Украины, которые пожертвуют ООН, немецкий Красный Крест и другие благотворительные организации.

"Вот ваш шанс сделать ставку на электрогитару Йена Fender Squire, подписанную всеми нами. В сотрудничестве с немецкими музыкальными журналами Gitarre&Bass и GrandGtrs Nik Huber Guitars начал кампанию по сбору средств Gear for Hope в поддержку неотложной помощи Украине "Врачи без границ", помощи беженцам ООН, Немецкого Красного Креста и Aktion Deutschland hilft", – поделились в Billy Talent.

Аукцион продлится 20 дней, первоначальная ставка – 1 тысяча евро.

, группа Billy Talent начала поддерживать Украину еще с первых дней войны. Они призвали фанатов донатить на Красный Крест и помогать украинским беженцам в Канаде.



Гитара от Billy Talent / Фото из инстаграма группы

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