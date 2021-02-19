Модель и "ангел" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол представила новинку своего бренда купальников Tropic of C. Все модницы мира уже могут взять на вооружение, как можно стильно выглядеть в бикини этим летом.

Как и многие другие знаменитости, Кэндис Свейнпол занимается дизайном собственной дизайнерской одежды – в данном случае это купальники Tropic of C. Также все новинки бренда она сначала демонстрирует на себе, чем еще больше привлекает внимание покупателей.

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Кэндис Свейнпол примерила неоновое бикини

Южноафриканская супермодель опубликовала целую фотосессию, в которой примерила несколько купальников – голубой, черно-желтый и оранжевый с неоновым оттенком. Во всех них модель выглядела одинаково сексуально: стройное тело быстро оценили пользователи. Фотосессия состоялась в не менее жарком месте – на Багамских островах.

Автором горячих фотографий стал Eduardo Bravin. Цена таких купальников составляет около 150 долларов.