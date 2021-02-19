Модель та "ангел" Victoria's Secret Кендіс Сванепул презентувала новинку зі свого бренду купальників Tropic of C. Усі модниці світу вже можуть взяти на озброєння, як можна стильно виглядати у бікіні цього літа.

Як і багато інших знаменитостей, Кендіс Сванепул займається дизайном власного дизайнерського одягу – в даному випадку це купальники Tropic of C. Також усі новинки бренду вона спершу демонструє на собі, чим ще більше приваблює увагу покупців.

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Кендіс Сванепул приміряла неонове бікіні

Південноафриканська супермодель опублікувала цілу фотосесію, у якій приміряла кілька купальників – блакитний, чорно-жовтий та оранжевий з неоновим відтінком. У всіх них модель виглядала однаково сексуально: струнке тіло швидко оцінили користувачі. Фотосесія відбулась у не менш спекотному місці – на Багамських островах.

Автором гарячих світлин став Eduardo Bravin. Ціна таких купальників складає близько 150 доларів.