С необычной прической и верхом на лошади: Надя Дорофеева презентовала новый клип и песню

Украинская певица Надя Дорофеева выпустила новую песню и клип, ради которой набила татуировку. Видеоработу ей сняла знаменитая клипмейкерша Таня Муиньо.

Известная украинская певица Надя Дорофеева, выступающая под псевдонимом DOROFEEVA, презентовала первый в 2021 году клип. Звезда сняла ролик на песню raznotsvetnaya.

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Надя Дорофеева презентовала новую песню и клип

Клип для исполнительницы сняла знаменитая Таня Муиньо. В ролике Надя Дорофеева предстала с париком платиновой блондинки с асимметричным челкой и позировала верхом на коне. Певица примерила и другие наряды-кружевные корсеты, одежду из кожи и меховые шубы.

Смелость нужна нам всем. Смелость любить и открыто говорить о своих чувствах: начиная с первого шага, первого признания, заканчивая смелостью любить кого-то открыто, несмотря на осуждение общества и другие запреты,

– поделилась Надя Дорофеева.

"Я убеждена, что любовь не одного цвета. У каждого из нас он свой, уникальный. raznotsvetnaya – любовь, которая, сталкиваясь с препятствиями, становится еще сильнее, ярче и разноцветнее. Какой цвет у твоей любви?" – написала звезда под видео.

DOROFEEVA – raznotsvetnaya: смотреть видео онлайн

Реакция сети

что до выпуска песни и клипа Надя Дорофеева сделала особую татуировку на задней части ноги. Там красуется надпись raznotsvetnaya (разноцветная) – название ее нового трека.

Поклонники уже активно делятся впечатлениями от релиза артистки. Они по-разному оценивают ее труд в комментариях: