Лидер группы "Ласковый май" Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Прощание с артистом прошло 26 июня. Его директор рассказал, что в феврале артист хотел идти воевать против украинцев на Донбассе.

Оказывается, кумир миллионов украинцев, песни которого поют поколениями, планировал присоединиться к оккупантам и уничтожать мирное население на Донбассе. Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на директора Шатунова, сообщает 24 канал.

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Шатунов хотел воевать на Донбассе

Директор артиста Аркадий Кудряшов сообщил, что в феврале Шатунов предложил ему идти воевать вместе с российскими военными. Юрий сознательно хотел убивать украинцев.

Юра сказал: "Аркадий, поехали, запишемся добровольцами",

– заявил Кудряшов.

Это предложение шокировало представителя артиста: "Вот такая у него реакция была, вот первая реакция, самая первая, говорит: "Поехали на Донбасс".

Однако почему-то артист не ушел "освобождать жителей Донбасса". Вместо этого запланировал весенний тур российскими городами, в инстаграмме публиковал фото и видео с концертов. Также певец уже успел объявить об осенних концертах, однако на них он уже никогда не выступит. Весь патриотизм Шатунова окончился на словах. А украинские артисты в то время действительно взяли оружие в руки и стали на защиту родной земли. Защищают ее от таких как Шатунов.

Юрий Шатунов был украинофобом

Артист ненавидел украинцев. Пиарщица Анна Салата в телеграмм-канале писала, что с 2014 Шатунова неоднократно приглашали выступать в Европе, но, когда он узнавал, что заказчики концертов из Украины, сразу отказывал. Говорил, что мы все "конченые бандеровцы, нацисты и фашисты". Об этом Анне рассказывал организатор концертов, который работал с россиянином.

Начиная с 2014 года, каждый раз, когда ему звонили с запросом на частное выступление в Европе, узнав, что заказчики из Украины, он неизменно ругался. И говорил, что он не собирается петь перед людьми, не уважающими "великую Россию". Вот и Юра,

– рассказал организатор.

Однако публично артист не поддерживал Россию в войне. Многие его коллеги перешли на сторону оккупантов, поддерживающих захватнические действия. Некоторые публично осудили жестокую войну. Однако Шатунов активно не выступал за Россию.

Церемонию прощания россияне превратили в шоу

На церемонии прощания поклонники устроили настоящее шоу. Тысячи поклонников пришли в Прощальный зал Троекуровского кладбища, где активно фотографировались. Одна из фанаток на несколько секунд остановилась у гроба с артистом, чтобы сделать лучшие кадры.

Семья Шатунова решила совершить две церемонии прощания – публичную и частную. Артиста должны кремировать, а прах, как это ни странно звучало, разделят между двумя странами – Россией и Германией, где долгое время артист жил вместе с родными.