Неизвестные уничтожили патриотическое граффити в Изюме: Коля Серга эмоционально отреагировал

Украинский артист Коля Серга показал, что вандалы в Изюме уничтожили патриотическое граффити, созданное после освобождения города. Хотя его уже восстановили, музыкант не смог не отреагировать.

Коля Серга вместе с "Культурным десантом" и талантливыми художниками в освобожденных городах не только поддерживали жителей, но и рисовали муралами следы российской агрессии. Так много патриотических стенописей появилось в Изюме.

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Коля Серга показал граффити в Изюме

На днях Коля Серга показал, что неизвестные уничтожили граффити в Изюме – на рисунке было название города в патриотических красках. Он эмоционально высказался о вандалах.

Ватные вандалы уничтожили в Изюме граффити с патриотической надписью "Изюм", которую нарисовали в составе движения "стены культуры". Но, те вср*тие "ждуны", наверное, не понимают, что украинский дух только закаляется в сопротивлении,

– поделился артист.



Разрушенное граффити / Фото из инстаграма Коли Серги

Коля Серга поделился, что на том же месте создали новую стенопись – но еще большую, а потому недостижимую для вандалов. "Ибо у них из инструментов есть только тупая голова и десять метров разбега для ее применения. Изюм – это Украина, baby. Кто не согласен – в задницу. А задница от Изюма это где-то 100 километров на север", – добавил Серга, намекая на Россию.



Новый мурал / Фото из инстаграма Коли Серги

Почему создавались стенописи

Добавим, что Коля Серга раньше тоже рассказывал об украинцах из деоккупированных городов. Раньше он считал, что там действительно много пророссийски настроенных людей. Но на самом деле все немного по-другому.

"Мы когда приехали туда и начали общаться, поняли, что эта статистика базируется на том, что пол года люди были под тотальной оккупацией. Мы знаем, насколько сильно Россия работает в направлении пропаганды. Поэтому действительно, они сейчас не понимают до конца, кто есть враг. Не все понимают, кто есть враг".

Именно с этой целью – чтобы напомнить украинцам, кто их друг, Коля Серга и выступил с идеей патриотических стенописей в городах.