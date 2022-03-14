Российские блоггеры, инфлюэнсеры и звезды все меньше говорят правду о войне России с Украиной, отказываются называть агрессора и даже не произносят слово "война". Настя Ивлеева взялась объяснить, почему "не может всем угодить".

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Почему Ивлеева не говорит о войне

Простите, что я не могу всем угодить! Всем народам, странам, городам, ситуациям, ментальностям, решениям, обстоятельствам, семьям, людям, настроениям и тому подобное! Я не могу! Я у себя одна! У меня есть мой выбор, моя жизнь, моя семья и мое здоровье!

– написала блоггер и ведущая.

Настя Ивлеева добавила, что не готова не выбирать себя и жертвовать ради кого и чего. Очевидно, для знаменитости более важна карьера, чем справедливость и правда по поводу нападения России на Украину.

"И я не могу и не буду жертвовать собой во имя чего-то или кого-то! Я делаю и принимаю решения в рамках того, что могу и не повредить моей семье, моей деятельности и моей жизни. Это все. Спасибо и извините. И мне жаль, что я тоже выбираю себя, мне тоже жаль", – добавила Ивлеева.



Настя Ивлеева о войне / Фото с инстаграм-сториз

Заметим , что блоггерша, вероятно, намекает на жесткую цензуру в России. Согласно недавним постановлениям в стране-агрессорке, за "фейки" о войне, российской армии, призывы к митингам и санкциям будут наказываться крайне строго .