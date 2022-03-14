В ночь с 13 на 14 марта всем россиянам ограничили доступ к соцсети Instagram. Такая "потеря" была особенно тяжелой для блогеров-миллионников, получавших на этом большой доход. Сейчас они все перешли в телеграмм и "ВКонтакте". Также россиянам вроде бы обещают создать собственную соцсеть.
К слову Instagram официально внесли в список запрещенных сайтов Роскомнадзора
Но пока россияне надеются, что это временно и можно будет пробыть в телеграмме, Комаров уверен, что эту соцсеть тоже им отключат.
"Ай, блокируют "инсту", будем на связи через телеграмм-канал". Не будете. Сначала независимые СМИ, затем фб, инста. Дальше – больше. Внутренний закрытый мир. Без информации. Без "вражеских" зарубежных машин, корпораций, компаний, продукции. При этом по ТВ губернаторы и депутаты, с двумя-тремя подбородками, перевязанными галстуками, непременно скажут: "Это хорошо, это же развитие внутреннего рынка". Добро пожаловать в СССР. Путин с молчаливого согласия россиян посадил людей в машину времени и отправил в прошлое кататься на Жигулях и мечтать об иномарках, – написал журналист.
Дмитрий также сравнил Путина с голым королем, а молчавших россиян с теми, кто "прислуживал при дворе". По его мнению, российские блоггеры-миллионники вместо того, чтобы собраться и изменить будущее России, просто молчали и ничего не делали.
"Между рабством и свободой избрали рабство. Российские звезды, кроме единиц, вроде Макаревича, теперь вы можете выступать только в России. За рубли. Недорого. Потому что в Венесуэле за боливары Баскова не закажут", – добавил тревел-блогер.
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Что известно о блокировке соцсетей в России
- 11 марта направила в суд иск о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России.
- Через несколько часов суд принял решение признать Meta экстремистской организацией.
- В Meta также сообщили, что в соцсетях Facebook и Instagram снимут запрет на призывы к насилию в отношении российских военных.
- TikTok также приостановил работу своих сервисов на территории государства-агрессорки. Приложение не работает даже с VPN.