Не заживет рана, – Тина Кароль эмоционально обратилась к мужу в годовщину его смерти

Девять лет назад, 28 апреля 2013 года, от рака умер муж Тины Кароль. Из года в год она поздравляет Евгения с днем рождения и скучает по нему в годовщину смерти. Так, певица призналась, что ее рана до сих пор не зажила.

Тина Кароль стала вдовой в 28 лет и посвятила покойному мужу десятки песен. Чуть ли не в каждом своем хите она признается ему в любви, а в девятую годовщину смерти заявила, что живет так, как он просил, но до сих пор не может отпустить.

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Тина Кароль обратилась к покойному мужу

Я приняла этот мир, защитила сына. Все, как ты просил. Не заживет рана. Прости,

– эмоционально написала Тина Кароль.

Щемящее обращение певица дополнила архивным фото, на котором Евгений держит на руках новорожденного сына Вениамина.

Тина Кароль с мужем и сыном Вениамином / Фото из инстаграма певицы

Заметим, что в годовщину смерти Евгения Огира вспомнил и менеджер Тины Кароль Павел Орлов, с которым она сотрудничает 15 лет.

"Мой друг. Мой учитель. Мой брат. Вырастил, выучил, воспитал и пустил в жизнь. Продолжать то, что сам начал. Ты все видишь, знаешь, прощаешь. Спасибо, что снишься. Спасибо, что продолжаешь быть. Женя", – написал Павел Орлов в инстаграм-сторис.

Тина Кароль с покойным мужчиной / Фото из инстаграм-сторис Павла Орлова

у мужа и продюсера Тины Кароль был рак желудка. Он долго боролся за жизнь – имел операцию в Израиле, лечился в Германии, но весной 2013 года вернулся домой. Он скончался в одной из больниц Киева.