Тіна Кароль стала вдовою у 28 років і присвятила покійному чоловіку десятки пісень. Ледь не в кожному своєму хіті вона зізнається йому в коханні, а в дев'яті роковини смерті заявила, що живе так, як він просив, але досі не може відпустити.
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Тіна Кароль звернулася до покійного чоловіка
Я прийняла цей світ, захистила сина. Усе, як ти просив. Не загоїться рана. Пробач,
– емоційно написала Тіна Кароль.
Щемливе звернення співачка доповнила архівним фото, на якому Євген тримає на руках новонародженого сина Веніаміна.
Тіна Кароль з чоловіком і сином Веніаміном / Фото з інстаграму співачки
Зауважимо, що в роковини смерті Євгена Огіра згадав і менеджер Тіни Кароль Павло Орлов, з яким вона співпрацює 15 років.
"Мій друг. Мій вчитель. Мій брат. Виростив, вивчив, виховав і пустив у життя. Продовжувати те, що сам почав. Ти все бачиш, знаєш, пробачаєш. Дякую, що снишся. Дякую, що продовжуєш бути. Женя", – написав Павло Орлов в інстаграм-сторіс.
Тіна Кароль з покійним чоловіком / Фото з інстаграм-сторіс Павла Орлова